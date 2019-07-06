Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБГазета.Ru вчера в 20:31

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
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Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.
Росбалтвчера в 17:25

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Стало известно, как арестованные сотрудники ФСБ прятали деньги

Национальная служба новостей02:39

Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты

Эхо Москвы02:01

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Lenta.ruвчера в 18:57

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Газета.Ruвчера в 20:31

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

News.ruвчера в 19:45

Сотрудники ФСБ рассовывали миллионы по бронежилетам. В ОПГ входил внук генерала из академии ведомства

URA.Ruвчера в 20:01

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Росбалтвчера в 17:25
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Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты

Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч.
Обновлено в 02:51
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты

В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»

Google Camera 6,3 досталась команде APK Insight эксклюзивно, так что они первые в мире, кто смог расковырять последнюю версию приложения камеры для линейки Pixel.
Обновлено вчера в 09:55
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Общество

Дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 20 градусов тепла, во второй половине дня могут пойти дожди, ветер может достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 02:19
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Транспорт

Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено вчера в 17:45
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол

Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв две бутылки

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял вызов форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 02:11
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Баскетбол

Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров

Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено 04 июля в 03:36
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Авто

Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России

Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Обновлено вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
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