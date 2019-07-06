Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБГазета.Ru вчера в 20:31
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
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с чего всё началось
Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.Росбалтвчера в 17:25
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Кино
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Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Политика
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Общество
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После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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Спорт
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На Аляске зафиксировали рекордную жару
Обновлено вчера в 15:04