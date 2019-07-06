Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБГазета.Ru вчера в 20:31
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
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с чего всё началось
Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ.Росбалтвчера в 17:25
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Стали известны подробности хищений сотрудниками ФСБ: прятали деньги в бронежилеты
Московский Комсомолец04:34
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Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
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Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Кино
В новой «Русалочке» Ариэль сыграет темнокожая актриса
Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для ремейка мультфильма "Русалочка" 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.
Обновлено 04 июля в 08:36
Армия и оружие
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью
Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.
Обновлено в 04:59
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Вопросы детского здравоохранения обсудили в новгородском штабе ОНФ
Собравшиеся за круглым столом поднимали острые вопросы в сфере здравоохранения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников
Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:24
Баскетбол
Нандо Де Коло подписал контракт с турецким «Фенербахче»
Бывший игрок баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло ушел в стан одного из главных конкурентов по Евролиге - «Фенербахче».
Обновлено в 04:11
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
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Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года
Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп сделал заявление насчет НЛО
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что сомневается в существовании НЛО, но не исключает возможность их неожиданного появления.
Обновлено в 03:18
Экономика
Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской Neste
В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подготовила петицию против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный Агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57