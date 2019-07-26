Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%. По данным издания, это может быть связано с тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

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