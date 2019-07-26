Экономика

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделияRT на русском вчера в 20:35

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%. По данным издания, это может быть связано с тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБКвчера в 23:02

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известиявчера в 19:25

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русскомвчера в 20:35

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфаксвчера в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАССвчера в 18:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВвчера в 18:48

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ruвчера в 19:59
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
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