Экономика

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделияRT на русском 20:35

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%. По данным издания, это может быть связано с тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известия17:02

Подробнее о событии

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ru19:59

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАСС18:59

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфакс19:46

Эксперт предупредила о подорожании кондитерских изделий в России

Вечерняя Москва19:25

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русском20:35

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВ18:48

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известия19:25
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
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