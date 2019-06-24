Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузахРБК 21:51

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».
Известия17:01

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СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

РБК21:51

СМИ: В России число бюджетных мест в вузах сократится на 17% за пять лет

RT на русском20:30

Высшее образование станет недоступнее

Lenta.ru18:24

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% за пять лет

ТАСС20:26

Российские вузы сократят бюджетные места при росте числа абитуриентов

РЕН ТВ20:28

Бесплатных мест в российских вузах станет меньше

Телеканал 360°18:39

Правительство спрогнозировало сокращение бюджетных мест в российских вузах

Известия21:28
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