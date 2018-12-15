США может проиграть проиграть в возможной войне с Россией и Китаем, если не модернизирует свою палубную авиацию. Об этом рассказал в субботу, 15 декабря, журнал The National Interest.

СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия получила 35 новых образцов оружия в 2018 году

Армия и оружие Армия и оружие Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России

Армия и оружие Армия и оружие Балтийский флот получил новейший катер связи Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что США изменили план ВСУ по захвату Донбасса Разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в Мариуполь помощника военного атташе при американском посольстве на Украине Эрика Адамса, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие В Ростове-на-Дону открыт памятник «Авиаторам всех поколений» Памятник, который представляет собой настоящий многоцелевой истребитель Су-27, установленный на постаменте, открыт с целью увековечения памяти летчиков и авиационных техников 4-й воздушной армии, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и освобождение Ростова-на-Дону.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак» Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

Армия и оружие Армия и оружие Волгоградские военные части пополнили около 600 новобранцев После завершения курса и принятия Военной присяги, солдаты начнут осваивать современную технику и вооружение, которое имеется в военных частях.

Армия и оружие Армия и оружие Сотни кремлёвских курсантов простились с родным училищем Более 300 кремлёвских курсантов получили звание лейтенант российской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Турция уверена в поставках F-35 из США