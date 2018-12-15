Армия и оружие
СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ
СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФREGNUM14:26
Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок.
REGNUM14:26
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Армия и оружие
Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией и США
Вооруженные силы Турции намерены координировать свои действия на территории Сирии с российскими и американскими представителями.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря
«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Пентагон оставил без ответа обращения Шойгу
Пентагон никак не ответил на обращения министра обороны России Сергея Шойгу, который предложил обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию
Телеканал «Звезда» опубликовал видео возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 в Россию после визита в Венесуэлу.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Видео со сбитых в ДНР беспилотников ВСУ опубликовали в Сети
По словам Безсонова, оба украинских беспилотника планировали сбросить взрывные устройства и гранаты на дома мирных жителей в двух населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), пишет на своем сайте RT.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
На новом катере связи Балтийского флота подняли Военно-морской флаг
В Калининградской области впервые подняли флаг ВМФ на новейшем катере связи Балтийского флота.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Самолет США пролетел над местом учений ВМФ РФ у Сирии
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Средиземным морем у берегов Сирии, где сейчас проводят учения корабли ВМФ РФ.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В Ростове открыт памятник «Авиаторам всех поколений»
На постамент установили настоящий боевой истребитель СУ-27 Торжественное открытие памятник "Авиаторам всех поколений" состоялось в Ростове-на-Дону на улице Таганрогской.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»
Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию
Решение частично признанной республики Косово создать собственную армию вызвало обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерреша.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
К волгоградским гвардейцам присоединились почти 600 новобранцев
Дислоцированное в Волгограде подразделение пополнили новобранцы из разных регионов России и почти 150 молодых специалистов.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Сотни кремлёвских курсантов простились с родным училищем
Более 300 кремлёвских курсантов получили звание лейтенант российской армии.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Литва получила две самоходные гаубицы PzH2000
По словам замминистра обороны Литвы Гедримаса Йеглинскаса, литовская армия получила полностью модернизированные самоходные бронированные тяжелые гусеничные гаубицы, которые укрепят оборонный потенциал вооруженных сил.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
«Гюрза» без зубов: украинские катера не могут применять ракеты «Барьер»
Обновлено в 06:16