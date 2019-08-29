В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

с чего всё началось

В России проживают 6 млн неработающих предпенсионеров. При этом только 40% россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда страны (ПФР) в Минтруд. Издание отмечает, что в документе содержится информация на основе данных СНИЛС.

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