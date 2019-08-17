с чего всё началось

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей. В пресс-службе авиакомпании РБК подтвердили подлинность расшифровки.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Футбол Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

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Происшествия В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.

Происшествия Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф.

Происшествия Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 8 человек при пожаре в отеле, расположенном в Одессе.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Интернет В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.

Общество В Москве пройдет несколько протестных акций С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

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Кино Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока» Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.

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Политика Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.

Здоровье Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Космос В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.

Технологии «Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу Ранее сообщалось, что что Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты покупок с использованием биометрических данных, в частности отпечатка пальца или изображения лица.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.