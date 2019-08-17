Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321РБК 03:32
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей. В пресс-службе авиакомпании РБК подтвердили подлинность расшифровки.
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Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.РБК03:32
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«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»: BAZA опубликовала переговоры пилотов-героев A321
Екатеринбург Онлайн03:50
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