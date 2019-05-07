Трагедия в Шереметьеве

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерамиРИА Новости 12:37

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Газета.Ru13:07

СМИ опубликовали переговоры экипажа сгоревшего самолёта и диспетчеров

Говорит Москва12:52

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

РИА Новости12:37

Ситуация на борту самолета «Сухой Суперджет 100», который сгорел в «Шереметьево», до посадки была штатной

Эхо Москвы13:30

Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100

Известия12:57

Переговоры экстренных служб Шереметьево: хаос, пассажиры разбежались, воды нет

РЕН ТВ12:24

Опубликованы переговоры пилотов SSJ и диспетчеров: «Самолет горит в молнии»

Московский Комсомолец12:53
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Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Происшествия

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Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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Она осуждала Ефимову. А теперь сама получит дисквалификацию

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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
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В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

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