Трагедия в Шереметьеве
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерамиРИА Новости 12:37
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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Опубликованы переговоры пилотов SSJ и диспетчеров: «Самолет горит в молнии»
Московский Комсомолец12:53
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