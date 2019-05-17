Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске РадыРБК 19:03

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
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СМИ: Зеленский нашел способ распустить Верховную раду

Коммерсантъ20:24

Полный текст проекта указа Зеленского о роспуске Верховной рады появился в СМИ

РЕН ТВ19:12

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

РБК19:03

В команде Зеленского оценили появление в СМИ указа о роспуске Рады

RT на русском20:15

Украинское издание сообщило о наличии подготовленного указа Зеленского о роспуске Рады

ТАСС16:54

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru16:23

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

РИА Новости15:49
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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Опубликован состав сборной Испании на отборочные матчи Евро-2020. На ближайшие игры вызван Санти Касорла.
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Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Общество

Беглов поручил увеличить надбавку классным руководителям

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить надбавку школьным учителям за классное руководство.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Экономика

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Общество

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Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
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Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Политика

Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта

Обновлено в 14:49
Политика

Когда венесуэльцы возьмутся за оружие, рассказал Мадуро

Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал, в каком случае жители страны возьмутся за оружие.
Обновлено в 20:33
Экономика

Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 01:05
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Обновлено в 16:48
Общество

В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт

"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Политика

Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei

Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено в 19:35
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Школьная учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП

Учительница Вера Дерябина, которая преподавала в школе нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову, погибла в ДТП в Краснодарском крае.
Обновлено в 17:20
Технологии

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Наука

Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов

Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота

Супруги прекрасно провели время на концерте. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева долгие годы скрывали, что живут вместе.
Обновлено в 03:00
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Политика

Трамп назвал чепухой статьи журналистов США без указания источников

Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне, назвал чепухой статьи американских СМИ, авторы которых ссылаются на анонимные источники информации, не называя их.
Обновлено в 18:16
Музыка

Лазарев выступил на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения". Трансляцию можно было увидеть в YouTube.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
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