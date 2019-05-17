Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске РадыLenta.ru 20:45
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. В документе сказано, что основанием для роспуска Рады станет недостаточное число депутатов в коалиции парламента.
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Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
Обновлено в 13:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕ
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины.
Обновлено в 12:53
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:57
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 20:23
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Авто
Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет
Автомобилестроительная компания General Motors расширила гарантию на модель Orlando, Cruze и компактный кроссовер Tracker нового поколения, который поступит в продажу летом нынешнего года.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Экономика
Камеры на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено в 20:37
Теннис
Федерер снялся с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.
Обновлено в 07:58
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:09
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Политика
В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Наука
Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла
Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Космос
Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи
Российские космонавты испытали систему получения технической воды из урины во время майских праздников на Международной космической станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»
"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено в 19:59
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 17:27