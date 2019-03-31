Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов
Московский Комсомолец07:29
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Экономика
ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля
ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Происшествия
На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва
"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции
Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Политика
Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО
НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Защитники детских больниц в Саратове создадут движение
Движение «Родительский надзор» решили создать активисты, выступающие против оптимизации детских больниц и поликлиник в Саратове.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Происшествия
На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:12
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах
Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40
Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Религия
«Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан
В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
Обновлено в 01:19
Общество
Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей
В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Политика
Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины
Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.
Обновлено в 07:09
Космос
Членкор РАН в День космонавтики расскажет казанцам о загадочных пульсарах и «космическом тумане»
Участники лекции узнают о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и «космическом тумане» – межзвездной среде в галактике.
Обновлено в 08:10
Музыка
Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»
Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12