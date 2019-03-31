Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов

Московский Комсомолец07:29

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Известия08:40

«Зеленый человечек» обыгрывает «шоколадного зайца»: первые данные экзит-полов на Украине

РЕН ТВ09:03

На Украине опубликовали экзитполы под видом исследования алкогольного рынка

Life.ru08:47

Украинский журналист нашел способ опубликовать экзитпол раньше времени

НТВ08:45

Появились данные о лидерах президентских выборов на Украине

Взгляд.ру08:21

Появились «зашифрованные» данные экзит-полов по выборам на Украине

Ридус09:08
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Экономика

ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля

ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции

Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Политика

Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО

НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Здоровье

Защитники детских больниц в Саратове создадут движение

Движение «Родительский надзор» решили создать активисты, выступающие против оптимизации детских больниц и поликлиник в Саратове.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Футбол

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока

Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Политика

Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах

Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Религия

«Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан

В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
Обновлено в 01:19
Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Политика

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.
Обновлено в 07:09
Космос

Членкор РАН в День космонавтики расскажет казанцам о загадочных пульсарах и «космическом тумане»

Участники лекции узнают о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и «космическом тумане» – межзвездной среде в галактике.
Обновлено в 08:10
Музыка

Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»

Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12
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Игорь Анатольевич Гужва
Украинский журналист
Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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