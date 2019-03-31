Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов
Московский Комсомолец07:29
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Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено в 11:11
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн
Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Спорт
Гимнастка Дина Аверина взяла два золота на этапе Гран-при
Россиянка стала первой в упражнениях с лентой и булавами Россиянка Дина Аверина взяла две золотых награды в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Обновлено в 13:28
Политика
В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Общество
Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала
Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»
ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика
ДНР: Украинские силовики в день выборов проводят массовую фильтрацию
Фильтрация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения для того, чтобы выявить и не допустить к избирательным участкам граждан ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:30
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Экономика
В России изменятся правила зачисления зарплат
Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»
Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Украина объявила о ракетных пусках в 100 километрах от Крыма
Украина намерена провести ракетные пуски в 100 километрах от Крыма.
Обновлено в 10:21
Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Авто
В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 00:10
Футбол
Гвардьола потренировал любительскую команду
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола ненадолго стал тренером любительской команды.
Обновлено в 13:07