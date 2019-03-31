СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.

Политика МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.

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Политика Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

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Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

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Происшествия Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.

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