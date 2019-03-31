Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Украинский журналист нашел способ опубликовать экзитпол раньше времени

НТВ08:45

«Зеленый человечек» обыгрывает «шоколадного зайца»: первые данные экзит-полов на Украине

РЕН ТВ09:03

На Украине опубликовали экзитполы под видом исследования алкогольного рынка

Life.ru08:47

Появились «зашифрованные» данные экзит-полов по выборам на Украине

Ридус09:08

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Известия08:40

Появились данные о лидерах президентских выборов на Украине

Взгляд.ру08:21

Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов

Московский Комсомолец07:29
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Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур из-за болезни Джаггера

Обновлено вчера в 23:50
Политика

Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле

Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика

Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины

Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
Обновлено в 09:49
Политика

На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Обновлено в 09:40
Происшествия

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.
Обновлено в 09:15
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Происшествия

На востоке Чечни сгорела мечеть

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Обновлено в 06:38
Здоровье

«Марафон по роддомам» пройдет во Владимире

Следующим медицинским учреждением, в котором пройдет экскурсия, станет Родильный дом №2 города Владимира.
Обновлено в 08:43
Религия

«Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан

В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги предупредили жителей Израиля о возможном обстреле с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
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Игорь Анатольевич Гужва
Украинский журналист
Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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