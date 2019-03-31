Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов
Московский Комсомолец07:29
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
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Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Наука
Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта
Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках
Обновлено в 04:47
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика
Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам
В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Космос
Зонд «Паркер» начал второе тесное сближение с Солнцем
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Футбол
Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Политика
Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.
Обновлено в 14:41
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Бактерии в моче не всегда признак инфекции
Присутствие бактерий в моче без симптомов инфекции довольно распространено и было идентифицировано как фактор неправильного использования антибиотиков, что способствует развитию резистентности.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов
Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика
Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки
Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку
Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08