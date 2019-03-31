Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.
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Украинский журналист нашел способ опубликовать экзитпол раньше времени

НТВ08:45

«Зеленый человечек» обыгрывает «шоколадного зайца»: первые данные экзит-полов на Украине

РЕН ТВ09:03

На Украине опубликовали экзитполы под видом исследования алкогольного рынка

Life.ru08:47

На Украине опубликовали секретные данные о лидерах голосования на президентских выборах

URA.Ru13:04

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Известия08:40

Появились данные о лидерах президентских выборов на Украине

Взгляд.ру08:21

Настойку «Зеленый человечек» назвали самой популярной у украинцев в день выборов

Московский Комсомолец07:29
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
Политика

МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Наука

Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта

Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках

Обновлено в 04:47
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Космос

Зонд «Паркер» начал второе тесное сближение с Солнцем

Обновлено вчера в 08:11
Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика

Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Футбол

Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Политика

Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.
Обновлено в 14:41
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Здоровье

Бактерии в моче не всегда признак инфекции

Присутствие бактерий в моче без симптомов инфекции довольно распространено и было идентифицировано как фактор неправильного использования антибиотиков, что способствует развитию резистентности.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов

Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки

Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку

Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
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Игорь Анатольевич Гужва
Украинский журналист
Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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