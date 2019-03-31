СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеИзвестия 08:40

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине. Так как делать это запрещено, журналист описал данные исследования эзоповым языком.

Политика Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.

Политика МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

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