СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеРИА Новости 12:38

с чего всё началось

Политика Зеленский заявил о «первом шаге к победе» По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.

Политика США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.

Политика США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.

Происшествия На Бали погибла российская туристка На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.

Происшествия Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.

Происшествия В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.

Здоровье С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Единоборства Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.

Происшествия Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.

Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

Культура Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.

Армия и оружие Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Политика Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Экономика Четверть населения Земли затоваривается через Глобальную сеть Получается, что более четверти взрослого населения планеты делает покупки в Сети.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.