Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеРИА Новости 12:38
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
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с чего всё началось
Первые неофициальные данные по результатам выборов на Украине опубликовал в иносказательной форме в своем Facrbook главред издания Страна.Ua Игорь Гужва.Суть событий11:37
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Политика
Зеленский заявил о «первом шаге к победе»
По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.
Обновлено в 13:34
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Здоровье
С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.
Обновлено в 06:30
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика
ЦИК Украины обновил данные о явке на выборы президента
Обновлено в 10:40
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено в 09:07
Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть
Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе
За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Обновлено в 04:58
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Экономика
Четверть населения Земли затоваривается через Глобальную сеть
Получается, что более четверти взрослого населения планеты делает покупки в Сети.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Происшествия
Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась
Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске
Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24