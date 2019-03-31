Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на УкраинеРИА Новости 12:38

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
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Первые неофициальные данные по результатам выборов на Украине опубликовал в иносказательной форме в своем Facrbook главред издания Страна.Ua
 Игорь Гужва.
Суть событий11:37

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Украинский журналист опубликовал экзитполы по выборам президента

Znak.com11:44

EXIT POLL: За пост президента Украины поборются Зеленский и Порошенко

РЕН ТВ13:04

Объявлены официальные exit poll на выборах президента Украины

Московский Комсомолец13:01

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов по данным exit poll

ТК Звезда13:10

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

РИА Новости12:38

Разрыв – 10 процентов: появились первые данные exit poll с украинских выборов

Профиль11:13

Появились результаты exit poll на выборах президента Украины

Народные новости13:32
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Политика

Зеленский заявил о «первом шаге к победе»

По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.
Обновлено в 13:34
Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Политика

США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске

Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Здоровье

С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.
Обновлено в 06:30
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика

ЦИК Украины обновил данные о явке на выборы президента

Обновлено в 10:40
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 09:07
Единоборства

Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Происшествия

Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе

За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Обновлено в 04:58
Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Экономика

Четверть населения Земли затоваривается через Глобальную сеть

Получается, что более четверти взрослого населения планеты делает покупки в Сети.
Обновлено в 13:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Происшествия

Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась

Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика

Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Политика

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:24
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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