Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в СирииРБК вчера в 17:29
По информации издания, Минобороны отправило в пустыню спасательный отряд, боевиков уничтожили, а на их позициях нашли тела офицеров. 25 марта Минобороны России сообщило, что в Сирии погибли трое российских военных. Они пропали без вести еще в конце февраля, отмечало ведомство.
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с чего всё началось
В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».Новая газетавчера в 14:41
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Засада, расстрел. Гибель российских офицеров в Сирии 22 февраля: публикуем подробности случившегося
Новая газетавчера в 14:41
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
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