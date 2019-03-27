СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в СирииРБК вчера в 17:29

В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».

с чего всё началось

По информации издания, Минобороны отправило в пустыню спасательный отряд, боевиков уничтожили, а на их позициях нашли тела офицеров. 25 марта Минобороны России сообщило, что в Сирии погибли трое российских военных. Они пропали без вести еще в конце февраля, отмечало ведомство.

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

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