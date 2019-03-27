Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в СирииРБК вчера в 17:29

По информации издания, Минобороны отправило в пустыню спасательный отряд, боевиков уничтожили, а на их позициях нашли тела офицеров. 25 марта Минобороны России сообщило, что в Сирии погибли трое российских военных. Они пропали без вести еще в конце февраля, отмечало ведомство.
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Засада, расстрел. Гибель российских офицеров в Сирии 22 февраля: публикуем подробности случившегося

В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».
Новая газетавчера в 14:41

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Раскрыты детали гибели трех российских военных в Сирии

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СМИ узнали подробности гибели трех российских офицеров в Сирии

URA.Ruвчера в 22:56

Засада, расстрел. Гибель российских офицеров в Сирии 22 февраля: публикуем подробности случившегося

Новая газетавчера в 14:41

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

РБКвчера в 17:29

«Новая газета»: попавшие в засаду в Сирии российские офицеры выбирали место для пункта наблюдения за нефтяным месторождением

Медиазонавчера в 15:31

«Новая газета» рассказала подробности гибели троих российских военнослужащих в Сирии

Дождьвчера в 18:21

Раскрыты подробности гибели российских офицеров в Сирии

Lenta.ruвчера в 19:34
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На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

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Армия и оружие

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В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора

Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
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«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
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Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.
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В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
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Порошенко назвал условия возобновления политического диалога с Россией

Политический диалог между Украиной и Россией станет возможным после «деоккупации» Крыма и Донбасса.
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Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
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