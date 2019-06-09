Происшествия
СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеРИА Новости 20:04
Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано в сообщении.Москва 2410:04
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Здоровье
Врачи назвали основные ошибки, приводящие к ожирению
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Авто
Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы себе приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.
Обновлено в 20:59
Единоборства
Головкин — Роллс. Во сколько начнется бой
Начало боев основного карда — в 04:00 по московскому времени. Начало поединка Головкин — Роллс — ориентировочно в 06:00 мск.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Как защитить здоровье в жару – советы врачей
Если человек болен, обезвоживание может стать фатальным, предупредил врач.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей в Донбассе из-за ВСУ
Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель допустила, что мирные жители в Донбассе погибают в результате обстрела вооруженных сил Украины.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Футбол
Бельгия обыграла сборную Казахстана
Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 16:42
Футбол
В матче чемпионата Украины болельщики подожгли сиденья и напали на судью. Видео
"Карпаты" благодаря победе сохранили место в премьер-лиге. Все о чемпионате Украины – здесь.
Обновлено в 22:13
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Политика
«Машине времени» отказали в концерте на Красной площади
Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что выступление его команды на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 15:11
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить в России триллионную коррупцию.
Обновлено в 07:42
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Общество
Московская и Тульская область готовят общий маршрут для туристов
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
Обновлено в 20:52
Политика
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.
Обновлено в 22:20
Футбол
Сборная Италии разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Италии с разгромным счетом победила Грецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Николо Барелла, защитник Леонардо Бонуччи, а также нападающий Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:47
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России
Автомобильные эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов китайского производства представленных на российском рынке.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27