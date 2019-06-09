Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеРИА Новости 20:04

Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано
 в сообщении.
Москва 2410:04

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СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

РИА Новости20:04

Друзья убитого мастера спорта рассказали, каким человеком он был

Вечерняя Москва15:59

На месте жестокого убийства борца в Москве организовали мемориал

Газета.Ru21:33

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

ТАСС10:13

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Бутове

Москва 2410:04

Фото с места убийства чемпиона по греко-римской борьбе на юго-западе Москвы

РЕН ТВ04:09

На месте гибели мастера спорта Сергея Чуева организовали мемориал

Пятый канал18:34
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
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