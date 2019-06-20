Происшествия
СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеРИА Новости 20:04
Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано в сообщении.Москва 2410:04
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Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:59
Единоборства
Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Обновлено в 18:00
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Единоборства
Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC
Обновлено в 19:35
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 11:17
Общество
В США предложили $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю
В США стартовала акция, согласно которой можно получить $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
Обновлено в 14:28
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
Пожар произошел в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области в 300 км от Екатеринбурга, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 03:14
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Игры
Bless Online – Разработчики объявили о закрытии серверов
Обновлено в 05:00
Музыка
Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».
Обновлено в 13:03
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31