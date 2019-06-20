СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеРИА Новости 20:04

с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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