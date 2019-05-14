Футбол
СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий КаррерыРИА Новости 03:46
Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак". По информации прессы, по Глушакову было принято "принципиальное решение" на заседании совета директоров клуба.
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«Слив» Глушаковым Карреры был записан после матча с ПАОКом. Подробности скандала
Советский спорт05:30
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Космос
Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается
Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено 12 мая в 22:53
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
В шоу «Голос. Дети» не было подтасовок результатов
Обновлено в 05:15
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты
Госдума на заседании во вторник приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты России.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Хоккей
Игрок сборной Словакии сравнил болельщиков с обезьянами
Игрок словацкой сборной Мартин Фехервары прокомментировал поведение болельщиков сборной во время матча с канадцами.
Обновлено в 05:28
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Музыка
Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:13
Происшествия
Два саудовских нефтетанкера подверглись диверсии в акватории ОАЭ
Обновлено вчера в 05:37
Хоккей
«Динамо» назначил нового тренера
"Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:06
Общество
Медики назвали главные признаки онкологии кожи
Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Актер «Могучих рейнджеров» Пуа Магасива был найден мёртвым
В минувший понедельник стало известно о кончине молодого актёра Пуа Магасива.
Обновлено в 04:20
Политика
Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая
Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:51