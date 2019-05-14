Футбол

СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий КаррерыРИА Новости 03:46

Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак". По информации прессы, по Глушакову было принято "принципиальное решение" на заседании совета директоров клуба.
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Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора

Чемпионат04:29

«Тренер — мудак. Он нас не устраивает». В СМИ выложили аудиозапись разговора Глушакова о Каррере

Sport24.ru05:00

Адвокат Глушакова: «Болельщики, имена которых раскрыл Денис, мстят ему путем черного пиара»

Спорт-Экспресс06:17

«Слив» Глушаковым Карреры был записан после матча с ПАОКом. Подробности скандала

Советский спорт05:30

Денис Глушаков: «Сыграли в #####, вату покатали. Каррере нет доверия, он #######»

Sports.ru04:37

Mash выложил аудио, доказывающее, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

Бомбардир.ру04:55

СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

РИА Новости03:46
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Космос

Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается

Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено 12 мая в 22:53
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

Обновлено в 05:29
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:31
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки

Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской

Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Политика

Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

В шоу «Голос. Дети» не было подтасовок результатов

Обновлено в 05:15
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Общество

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Госдума приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты

Госдума на заседании во вторник приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты России.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Хоккей

Игрок сборной Словакии сравнил болельщиков с обезьянами

Игрок словацкой сборной Мартин Фехервары прокомментировал поведение болельщиков сборной во время матча с канадцами.
Обновлено в 05:28
Политика

Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского

Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Общество

Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Обновлено в 03:15
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Происшествия

Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов

В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Музыка

Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:13
Происшествия

Два саудовских нефтетанкера подверглись диверсии в акватории ОАЭ

Обновлено вчера в 05:37
Хоккей

«Динамо» назначил нового тренера

"Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:06
Общество

Медики назвали главные признаки онкологии кожи

Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Актер «Могучих рейнджеров» Пуа Магасива был найден мёртвым

В минувший понедельник стало известно о кончине молодого актёра Пуа Магасива.
Обновлено в 04:20
Политика

Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая

Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:51
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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