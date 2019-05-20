Политика
СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентстваПолит.ру вчера в 21:32
Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg. По их данным, общий объем капитала политика сократился до 705 млн долларов — и он выбыл из списка украинских миллиардеров.
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Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355
Администрация президента США Дональда Трампа намерена довести число боевых кораблей ВМС страны до 355.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Политика
Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель Британии
Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
Обновлено в 02:17
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года
"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Штурмовик морской пехоты разбился в США
Обновлено в 02:51
Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Футбол
СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»
Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
Обновлено в 04:20
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат
По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Баскетбол
«Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:28
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Музыка
Опубликованы результаты голосования зрителей на Евровидении
Обновлено вчера в 14:12
Политика
В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях
Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52