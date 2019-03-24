СМИ объяснили визит российских военных в ВенесуэлуВедомости 00:29

"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.

с чего всё началось

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.

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