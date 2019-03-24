Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в ВенесуэлуВедомости 00:29
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.РИА Новостивчера в 14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский оформил «сухарь»
Обновлено в 00:32
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Обновлено вчера в 17:15
Политика
На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Кемеровчане почтили память погибших в пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Обновлено вчера в 06:52
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Экономика
Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей
В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
Обновлено в 03:38
Спорт
Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Глава Копейска подал в отставку
Обновлено в 02:37
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Общество
Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике
Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое была размещено в сети Интернет в одной из социальный сетей.
Обновлено в 00:11
Экономика
«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Кино
Сергей Безруков восходит на престол
Обновлено в 02:30
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали
Обновлено вчера в 01:31
Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском
Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Политика
Россия отказалась направлять своих наблюдателей на украинские выборы
Россия вынуждена отказаться от направления своих наблюдателей на украинские выборы, из опасений, что там они могут подвергнуться необоснованному преследованию со стороны властей.
Обновлено в 03:33
Политика
Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании, заявил, что есть шанс «многое обнулить» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин подарил Валерию Леонтьеву галстук в честь юбилея
Галкин пояснил, что его жена заранее стала думать, что бы подарить Леонтьеву, с которым знакома не один десяток лет.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03