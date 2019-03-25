Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащиеГазета.Ru 08:14
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
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