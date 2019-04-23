Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»РБК вчера в 21:19
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет». Один из собеседников газеты рассказал, что в банке пока изучают возможности интеграции активов.
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Политика
«Другой тип человека и политики». Сможет ли Зеленский побороть коррупцию на Украине
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новый СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН по организации детского питания, разработанный Роспотребнадзором, предусматривает учёт национальных особенностей в питании, а также территориальных особенностей.
Обновлено в 01:31
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Тарасова ответила на критику розового костюма Медведевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику в адрес фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07
Экономика
Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей
Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Обновлено в 01:30
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Немецкий министр отметил роль России в «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер рассказал о важной роли России в обеспечении продовольственной безопасности и «защите мировых благ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Финансы
ЦБ может обязать НПФ раскрывать состав инвестпортфеля
Банк России разработал проект указания, которым предлагается обязать негосударственные пенсионный фонды (НПФ) раскрывать, в частности, состав своего инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310
Обновлено в 00:33
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12