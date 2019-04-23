Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»РБК вчера в 21:19
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
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Происшествия
Кипр столкнулся с первым серийным убийцей
Мужчину называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено вчера в 12:40
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Клещи покусали более 400 свердловчан
В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.
Обновлено в 00:11
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Назван ТОП-5 авто с ценой до 350 тысяч и оцинкованным кузовом
Эксперты назвали 5 таких автомобилей в ценовой категории до 350 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи
В столичном районе Вешняки при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи пострадал один человек.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено вчера в 17:20
Музыка
Волгоградец с ДЦП освоил вокал и компьютеры
Волгоградец несколько лет обучался вокалу в музыкальной школе.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено 21 апреля в 15:24
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено 21 апреля в 04:10
Общество
Дикие тигр и леопард в Приморье впервые попали на видео
По последним данным «Земли леопарда», на территории парка проживают 91 взрослый леопард и 22 их детеныша и 30 амурских тигров с 9 тигрятами.
Обновлено вчера в 23:49
Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено вчера в 16:47
Гаджеты
Apple ежемесячно платит конкуренту более 30 млн долларов
Apple и Amazon являются конкурентами на некоторых рынках, но между ними есть и тесные деловые отношения: со ссылкой на осведомленных по этому вопросу информаторов источник утверждает, что Apple платит Amazon более 30 миллионов долларов в месяц за использование облачных сервисов AWS.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей
«Даллас» Радулова начал шестую игру с «Нэшвиллом»
В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд. Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа».
Обновлено вчера в 20:30
Политика
«Другой тип человека и политики». Сможет ли Зеленский побороть коррупцию на Украине
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Селфи спасателей с двумя гориллами в Конго покорило пользователей Сети
В марте пользователь Twitter опубликовал ролик с гориллой, бегающей на задних лапах по вольеру.
Обновлено вчера в 18:45