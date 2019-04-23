Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»РБК вчера в 21:19
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет». Один из собеседников газеты рассказал, что в банке пока изучают возможности интеграции активов.
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Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima получат полный привод
Новое поколение Kia Optima и Hyundai Sonata 2020 модельного года получат систему полного привода.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 25 апреля на острове Русский
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Общество
Что-что у вас в бутылке? Можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет
С наступлением теплой погоды на улицы Екатеринбурга выходят не только мамы с детьми, но и любители посиделок со спиртным на свежем воздухе.
Обновлено в 00:30
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Наука
Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении
В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода
Во вторник, 23 апреля, в девятом часу утра у дома №121 на Ленинском проспекте в Петербурге троллейбус №29 сбил пешехода.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Порошенко все еще хочет стать президентом Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства, заявил, что в будущем снова попытается стать президентом.
Обновлено вчера в 22:26
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07