Политика
РИА НовостиСМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину.
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с чего всё началось
По данным издания Rzeczpospolita, отказ Лукашенко от участия в мероприятиях связан с тем, что на них не пригласили президента России Владимира Путина.News.ruвчера в 08:33
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