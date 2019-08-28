Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину.

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

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