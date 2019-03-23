СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по СирииРидус 15:00

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

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