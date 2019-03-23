Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по СирииРидус вчера в 15:00

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона

Известиявчера в 16:05

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

RT на русскомвчера в 14:40

WP: переговоры США и России по деэскалации на юге Сирии развалились из-за Болтона

ТАССвчера в 14:04

СМИ обвинили Болтона в крахе российско-американских переговоров по Сирии

РИА Новостивчера в 14:15

Переговоры России и США провалились из-за Болтона

Газета.Ruвчера в 14:14

Переговоры США и России по Сирии сорвались по вине Болтона - The Washington Post

Царьградвчера в 14:32

Washington Post: американо-российские переговоры «в целом развалились» из-за Болтона

Вести.Ruвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
Футбол

Сборная Испании вырвала победу у Норвегии в матче отбора Евро-2020

Встреча состоялась в Валенсии и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Сборная Испании отрыла счет в матче на 16-й минуте.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено 22 марта в 20:58
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено вчера в 13:31
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол

Греция одержала уверенную победу над Лихтенштейном

Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
Обновлено вчера в 17:44
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Политика

Путина попросили уйти в отставку

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Политика

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено вчера в 15:42
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
Футбол

Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 11:09
Наука

Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни

Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено вчера в 02:37
Армия и оружие

Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты

Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено 22 марта в 16:18
Наука

Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство

Обновлено 21 марта в 14:00
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Кино

Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть

В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье

В Ульяновске приедут учиться акушеры-гинекологи со всей страны

Предстоящая Школа станет площадкой для активных профессиональных дискуссий, поиска ответов на самые важные и острые вопросы, ежедневно возникающих перед акушерами-гинекологами, неонатологами, врачами других специальностей, а также организаторами здравоохранения.
Обновлено вчера в 19:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное