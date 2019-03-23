Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по СирииРидус вчера в 15:00
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
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Переговоры США и России по Сирии сорвались по вине Болтона - The Washington Post
Царьградвчера в 14:32
Washington Post: американо-российские переговоры «в целом развалились» из-за Болтона
Вести.Ruвчера в 13:37
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Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
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Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».
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Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
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Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
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В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
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Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
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На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
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Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни
Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено вчера в 02:37
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В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
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Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть
В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено вчера в 12:54
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Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
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В Ульяновске приедут учиться акушеры-гинекологи со всей страны
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