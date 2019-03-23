Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по СирииРидус 15:00

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
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Переговоры России и США провалились из-за Болтона

Газета.Ru14:14

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

RT на русском14:40

Переговоры США и России по Сирии сорвались по вине Болтона - The Washington Post

Царьград14:32

СМИ обвинили Болтона в крахе российско-американских переговоров по Сирии

РИА Новости14:15

Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона

Известия16:05

WP: переговоры США и России по деэскалации на юге Сирии развалились из-за Болтона

ТАСС14:04

Washington Post: американо-российские переговоры «в целом развалились» из-за Болтона

Вести.Ru13:37
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Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Футбол

Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией

Обновлено в 15:01
Происшествия

Ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми под Красноярском

Обновлено в 11:53
Футбол

Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Панамой

Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии.
Обновлено в 04:12
Экономика

Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях

Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено в 10:25
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Единоборства

Ф. Чудинов досрочно победил Вужати

Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Общество

Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде

Обновлено в 15:00
Здоровье

Новые программы для медиков запустили в Боткинской больнице

Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы внедрил новые программы повышения квалификации для врачей.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США

НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Авто

Jeep Trackhawk в гонке против мотоцикла Suzuki Hayabusa

Обновлено в 07:10
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой

Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Спорт

Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили

Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Политика

Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В квартире в Москве выявили мастерскую по переделке оружия

Обновлено в 13:56
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Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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