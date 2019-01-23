Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»РИА Новости вчера в 22:56
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Обновлено вчера в 06:50
Авто
В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США
Газовые танкеры Candy (ранее — Venice) и Maestro загорелись в Черном море из-за санкций США.
Обновлено вчера в 17:33
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Появилось видео избиения Богомолова Виторганом
Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 17:41
Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля
В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира
У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Импортеры начали поднимать цены на алкоголь
Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты
Назван самый мощный смартфон на базе Android, побивший мировой рекорд
Эксперты определили самый производительный смартфон на базе Android, который сумел набрать на бенчмарке AnTuTu рекордный показатель в 371 273 балла.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса
В Венесуэле протестующие сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Об этом 23 января сообщает портал Nacional.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России в январе выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В столице Йемена прогремели два взрыва
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре
Обновлено 21 января в 15:08
Происшествия
В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения
Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Тигра Амура отправят в Краснодарский край
Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев в беседе с РИА Новости заявил, что тигра Амура, известного дружбой с козлом Тимуром, намерены передать в один из парков Краснодарского края.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Найдены туристки, пропавшие в горах на севере Урала
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка
41-летний Павел Шаповалов, подозреваемый в захвате воздушного судна во вторник днем, официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Аэропорт Ньюарк приостановил работу из-за дронов
В американском штате Нью-Джерси аэропорт Ньюарк временно приостановил работу из-за появления дронов.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за задержку фильма
Обновлено вчера в 11:50