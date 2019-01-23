Происшествия
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»РИА Новости вчера в 22:56
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Авто
«Яндекс» выпустил свой бортовой компьютер для автомобилей
Интернет-компания "Яндекс" выпустила собственный бортовой компьютер для автомобилей с предустановленной мультимедийной системой "Яндекс.Авто" с голосовым управлением и сервисами "Яндекса".
Обновлено в 01:01
Экономика
«Ъ»: в России могут отменить льготные тарифы для электроплит
Минэкономразвития России предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира
У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 21:21
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
Обновлено в 00:04
Происшествия
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова
Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей
Овечкин стал десятым игроком в истории НХЛ по количеству хет-триков
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Импортеры начали поднимать цены на алкоголь
Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Обновлено в 00:49
ЖКХ
В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек
В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
Обновлено вчера в 23:34
Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Кемерово загорелся маршрутный автобус
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
На 2-минутном видео показано, как создавалась одна из моделей «Аурус» – президентский лимузин Senat, входящий в проект «Кортеж» – от создания первых эскизов до укрепления на капоте готовой машины шильдика Aurus.
Обновлено в 00:06
Теннис
Плишкова победила Уильямс и вышла в полуфинал Australian Open
За выход в финал турнира Плишкова поборется с японкой Наоми Осакой (4), которая оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (6).
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено вчера в 08:06
Авто
Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга
Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 21:29
Технологии
Поезда на космодром Байконур для рабочих заменяют автобусами
Традиционную перевозку рабочих на Байконур на мотовозах-поездах заменят автобусами, сообщил РИА «Новости» источник на космодроме.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля
В Дамаске пообещали ответить симметрично на удары Израиля по Сирии.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край
Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Певца Криса Брауна задержали во Франции по подозрению в изнасиловании
В Париже задержали американского певца Криса Брауна по подозрению в изнасиловании.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов
Переговоры длились более трех часов. Российский лидер заявил, что встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере.
Обновлено вчера в 10:35