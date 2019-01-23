Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»РИА Новости вчера в 22:56
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 01:33
Происшествия
СК предъявил обвинение «угонщику» самолёта Сургут — Москва
СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время полёта из Сургута в Москву потребовал изменить маршрут.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Опубликовано видео избиения Богомолова Виторганом
Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
Обновлено в 00:26
Авто
Mitsubishi будет продавать в РФ семиместный Mitsubishi Outlander
В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений
Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:29
Общество
В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба
Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика
Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 06:56
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Возобновились поиски в районе горения судов в Черном море
Обновлено в 00:52
Общество
Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура
Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
Обновлено в 00:04
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона
В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников
В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
Обновлено в 02:09
Политика
Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии
Обновлено в 02:11
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
ЖКХ
В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения
Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Названы самые необычные вакансии для россиян
Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам.
Обновлено в 00:09
Финансы
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак
Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля
В случае, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по территории Сирии, Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, заявил сирийский постпред в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено вчера в 19:44