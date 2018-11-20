Происшествия

СМИ обнародовали аудиозапись убийства Хашукджи
iReactor
15:03

Турецкие СМИ опубликовали запись убийства Хашукджи. Появилась аудиозапись убийства журналиста Джамала Хашукджи. Турецкое издание Hürriyet обнародовало запись того дня, когда в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист.
iReactor15:03

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