Происшествия

СМИ обнародовали аудиозапись убийства Хашукджи
iReactor
15:03

Турецкие СМИ опубликовали запись убийства Хашукджи. Появилась аудиозапись убийства журналиста Джамала Хашукджи. Турецкое издание Hürriyet обнародовало запись того дня, когда в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист.
iReactor15:03

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Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи

Комсомольская правда15:28

«Отпустите мою руку!»: турецкие СМИ опубликовали запись убийства Хашукджи

ФАН13:59

Появились шокирующие подробности жестокого убийства саудовского журналиста

URA.Ru13:00

Опубликована расшифровка аудиозаписи жестокого убийства Хашогджи

Взгляд.ру12:59

Опубликованы новые подробности смерти Хашукджи

Телеканал 360°12:36

Момент убийства Джамаля Хашкуджи оказался зафиксирован на аудиозаписи

Наша версия11:56

Появились новые подробности жестокого убийства Хашкуджи

Lenta.ru10:56
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