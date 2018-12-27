Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом МеркельИзвестия02:19
Ответственность за инцидент, произошедший с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по дороге в Буэнос-Айрес, несет авиакомпания Lufthansa. Об этом написало издание Spiegel со ссылкой на службу безопасности бундесвера. При модернизации самолета в нем поменяли цифровую систему связи.
Известия02:19
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с чего всё началось
В отчете управления авиационной безопасности бундесвера ответственность за вынужденную посадку лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на саммит G20 была возложена на немецкую авиакомпанию Lufthansa, пишет Spiegel .Газета.Ru00:58
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Названы ответственные за вынужденную посадку самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель
Комсомольская правда01:33
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