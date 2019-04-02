Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7РИА Новости 03:58
Ошибку пилота рассматривают как основную версию крушения частного самолета, на борту которого были совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить147
с чего всё началось
В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.Коммерсантъвчера в 16:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
ЖКХ
В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию
Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Медведев оценил умный браслет российского производства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев положительно оценил умный браслет российского производства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Технологии
Ozon проводит масштабный ребрендинг
Ozon объявил о масштабном ребрендинге — он коснется всех каналов коммуникации и точек контакта с клиентом: от рекламных кампаний на ТВ (стартует 5 апреля) до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей.
Обновлено в 05:40
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Ребенок в беде: откуда берутся «дети-маугли» и как им помочь
Пятилетнюю девочку, найденную 10 марта 2019 года в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, в обсуждениях в интернете и СМИ практически сразу стали называть "маугли" из-за того, что у ребенка отмечались проблемы с общением и первоначально отсутствовала речь.
Обновлено в 05:29
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых
Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске
Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В аэропорту Кольцово произошла перестрелка
По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Кино
В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста
В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе
Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Общество
Закрылась последняя в Германии норковая ферма
В немецком городе Раден закрылась последняя норковая ферма в стране.
Обновлено в 08:58
Наука
Скирмионы упаковали в мешок
Физики снова подтвердили правильность квантовой механики Строго говоря, спин — это не собственный магнитный момент, то есть он не может служить мерой того, какое магнитное поле создает частица.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
Болельщики «Интера» заявили, что Икарди должен покинуть клуб
Обновлено в 07:10