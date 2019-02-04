Названа предварительная причина смерти ДецлаГазета.Ru 03:33

По информации источника Федерального агентства новостей, четкой картины экспертиза не дала, поэтому на данный момент предварительная причина произошедшего — сердечная патология. При этом все близкие Кирилла утверждают, что он никогда не жаловался на здоровье.

с чего всё началось

В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Как сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник, Децл мог скончаться от сердечной патологии.

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