СМИ назвали вероятную причину смерти ДецлаRT на русском 05:03

Напомним, в час ночи в ночном клубе Ижевска скончался легендарный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. По факту смерти Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будут оценены и действия врачей, проводивших реанимационные мероприятия.

с чего всё началось

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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