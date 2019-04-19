Политика
Стал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоКомсомольская правда 11:31
Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Политика
Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Спорт
Медведева, Туктамышева и Загитова выступят в Японии
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка Алина Загитова примут участие в шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Экономика
Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма
Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика
Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»
Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено в 07:30
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Издание «Ward’s Auto» подвело итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных интерьеров.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.
Обновлено в 13:23
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»
Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами».
Обновлено в 07:42
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили: «У нас с Надей Михалковой доверительные отношения»
Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова пытались решить семейные проблемы, пока не подали на развод два года назад.
Обновлено в 13:00
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Общество
Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Общество
Нас не спрашивали, но мы отвечаем: можно ли пить пиво на улице, если оно в бумажном пакете?
Отправят или нет, по факту, зависит от того, какое настроение будет у полицейского — нередко обходится просто предупреждением и требованием выкинуть алкоголь.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Экономика
Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев
В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.
Обновлено в 13:10
Политика
Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Американский корабль должен доставить груз для экипажа Международной космической станции Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции перенесли с 26 на 30 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45