Начались дебаты между Зеленским и ПорошенкоLenta.ru 11:59

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Их трансляцию ведет на YouTube канал «112 Украина». Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

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