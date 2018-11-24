Экономика
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.
РИА Новости09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина в конце декабря может получить транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов
Народные новости10:56
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Обновлено в 14:03
Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 11:00
Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 11:08
Экономика
ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено в 09:07
Энергетика
WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК сдержать падение цен на нефть
Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка.
Обновлено в 09:04
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено в 14:45
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 11:27
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 09:47
Экономика
Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено в 14:47
Экономика
Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд
23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 13:23
Экономика
Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети
Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено в 10:51
Экономика
За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%
Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Обновлено в 09:32
Экономика
Дания предоставила Эфиопии кредит в 150 млн долларов
Правительство Дании выделило Эфиопии кредит в размере 150 млн долларов на проведение общенациональных реформ в рамках программы помощи странам Африки, разработанной датским правительством до 2022 года.
Обновлено в 14:34
Экономика
Производство стали на Украине продолжает сокращаться
На 6,7% сократилось производство стали на Украине в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года, заявили во Всемирной ассоциации производителей стали, сообщает 23 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Эксперты: темпы роста ВВП Китая в 2019 году могут превысить прогноз МВФ
Темпы роста экономики КНР в следующем году могут составить 6,3%, что на 0,1% превышает прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено в 11:23