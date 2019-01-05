Экономика
СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета ФедерацииРБК03:39
На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".
РБК03:39
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с чего всё началось
Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации.Коммерсантъвчера в 17:05
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Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
На месте крушения самолёта в Иране обнаружены тела семи человек
На месте крушения Boeing 707 в окрестностях Тегерана обнаружены тела семи погибших, передаёт Fars.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования
В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы
Обновлено в 05:12
Общество
Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram
Снимок обычного куриного яйца, опубликованный в соцсети Instagram 4 января, набрал более 22 миллионов лайков, став самым популярным за всю историю сервиса.
Обновлено в 03:37
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Общество
В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета
Обновлено вчера в 20:59
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Обновлено в 05:38
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска
Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.
Обновлено в 05:07
Политика
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Технологии
В России создадут аналог LinkedIn
На базе ресурса "Работа в России" планируют создать аналог социальной сети LinkedIn.
Обновлено в 05:52
Наука
Скончался физик Михаил Городецкий
Научный директор Российского квантового центра, профессор МГУ Михаил Городецкий скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 52 лет, сообщила N+1 представитель РКЦ.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Осталась неизвестна судьба четырех жителей Шахты после взрыва в доме
В понедельник утром, 14 января, пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщила о том, что в результате взрыва обрушились два этажа жилого дома.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Лукашенко призвал заканчивать «недоразумение» в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с украинским политиком, представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком ситуацию на Украине, высказавшись за скорейшее урегулирование конфликта на востоке страны.
Обновлено в 04:52
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения
Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Космос
«Роскосмос» анонсировал запуск «Союзом» спутников OneWeb
Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 г. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 запусков из них – с российских площадок).
Обновлено в 04:51
Происшествия
Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в ведомстве будут созданы новые подразделения.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Следствие назвало причину взрыва в жилом доме в Шахтах
Следствие выдвинуло предположение, что причиной взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области могла стать утечка бытового газа.
Обновлено в 03:30
Авто
Продажи автомобилей в России по итогам 2018 года выросли на 12,8%
Продажи автомобилей в России по итогам 2018 года выросли на 12,8% - до 1,8 млн штук, в декабре - до 175 тыс. штук (+5,6%), свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 04:26
Экономика
СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:39
Наука
Нобелевского лауреата обвинили в расизме и лишили почетных званий
Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий.
Обновлено в 00:10
Кино
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Премьера восьмого и последнего сезона популярного сериала «Игра престолов» состоится 14 апреля. Тизер опубликовал телеканал HBO на YouTube.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Общество
Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей
Вообще не потратили деньги на новогодние праздники 2% опрошенных. Большинство (69%) россиян остались довольны новогодними праздниками.
Обновлено в 04:28
Теннис
Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 01:59