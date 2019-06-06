Футбол

СМИ назвали сроки восстановления Неймара от травмыRT на русском 12:38

Стали известны сроки восстановления нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймара после травмы, которую он получил во время товарищеского матча с Катаром (2:0).
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Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Советский спорт11:53

Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы

Спорт-Экспресс13:24

Неймар пропустит Кубок Америки

Sport24.ru01:51

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Sports.ru07:46

Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки

Чемпионат02:14

Неймар получил травму в матче со сборной Катара и может пропустить Кубок Америки

ТАСС00:55

СМИ узнали сроки восстановления Неймара

Матч ТВ07:13
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол

В первом туре ФК «Тамбов» встретится с «Зенитом»

В первом туре, который в проекте структуры календаря запланирован на 14 июля, сыграют: "Зенит" – "Тамбов" "Спартак" – "Сочи" "Ростов" – "Оренбург" "Локомотив" – "Рубин" "Ахмат" – "Краснодар" "Арсенал" – "Динамо" "Крылья Советов" – ЦСКА "Урал" – "Уфа" Напомним, две команды уже встречались между собой.
Обновлено в 12:45
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Энергетика

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Футбол

Главным тренером «Рубина» стал Роман Шаронов

«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
Обновлено в 10:07
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Общество

Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter

В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Футбол

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Теннис

Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Наука

Ученые узнали, как организм защищается от появления опасных мутаций

Стресс провоцирует возникновение сбоев при синтезе РНК, итогом которых становятся опасные мутации — заявляют российские ученые, описавшие биологические механизмы, препятствующие появлению мутаций.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Игры

Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia

With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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