СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистовРБК 13:19

Немецкий статистический портал Transfermarkt представил символическую сборную молодых российских футболистов с самой высокой трансферной стоимостью. В состав команды попали игроки в возрасте не старше 21 года.

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Политика Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Общество Сбербанк устранил сбой в работе приложения Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка.

Политика СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки.

Единоборства Бижоев выиграл бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе Россиянин Тимур Бижоев стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Бухаресте.

Политика Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2» Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Экономика Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.

Футбол Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.

Авто АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.

Экономика Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Происшествия Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.