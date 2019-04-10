Футбол

СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистовРБК 13:19

Немецкий статистический портал Transfermarkt представил символическую сборную молодых российских футболистов с самой высокой трансферной стоимостью. В состав команды попали игроки в возрасте не старше 21 года.
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