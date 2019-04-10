Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистовРБК 13:19
Немецкий статистический портал Transfermarkt представил символическую сборную молодых российских футболистов с самой высокой трансферной стоимостью. В состав команды попали игроки в возрасте не старше 21 года.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США
США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 11:26
Театры
Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой
Обновлено в 13:31
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки.
Обновлено в 13:04
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Единоборства
Бижоев выиграл бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе
Россиянин Тимур Бижоев стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Бухаресте.
Обновлено в 12:09
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Авто
Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback
Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:01
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Футбол
Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей
Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 12:24
Политика
Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме
Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07