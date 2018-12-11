Общество
Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей.
Lenta.ruвчера в 22:43
Оценить
с чего всё началось
Наибольшие проблемы с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства имеют многодетные семьи - таких 16,8 процента. Еще одна проблемная группа российского населения, имеющая сложности с оплатой услуг ЖКХ, как уточняет эксперт, это неполные семьи (таких 15,8 процента).Российская газетавчера в 21:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Долги по оплате коммуналки в РФ больше всего тревожат ставропольцев
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань
Обновлено в 01:23
Транспорт
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой
На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метро.
Обновлено в 01:24
Общество
Собчак объявила об уходе из журнала L’Officiel
Ксения Собчак уходит с поста главного редактора журнала L'Officiel. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:24
Общество
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи
Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.
Обновлено в 01:22
Общество
СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей
Обновлено в 00:52
Общество
В Китае построен железнодорожный мост с самым длинным в мире пролетом
Железнодорожный мост через реку Нуцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая с самым длинным в мире пролетом построен, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.
Обновлено в 01:25
Общество
В полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах
В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полиция объявила о создании специальных патрулей на верблюдах.
Обновлено в 00:41
Общество
Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну
Обновлено в 01:16
Общество
Роскачество проверит топливо на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально.
Обновлено в 01:02
Общество
В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.
Обновлено в 01:15
Общество
Ведомственный Институт культуры МЧС будет закрыт
Руководство МЧС решило ликвидировать входящий в структуру ведомства Институт культуры.
Обновлено в 01:04
Здоровье
В список жизненно важных лекарств в России добавили 36 препаратов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще на 36 препаратов.
Обновлено в 01:02
Общество
Предупреждение о смоге объявили в Свердловской области
Обновлено в 01:14
Общество
Новогодний «оливье» подорожал больше «сельди под шубой»
Из двух традиционных и любимых в России салатов на новогоднем столе более экономичной оказалась "сельдь под шубой".
Обновлено в 01:22
Транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Обновлено в 01:27