Общество

Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ
Lenta.ru
вчера в 22:43

Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей.
Lenta.ruвчера в 22:43
с чего всё началось

Где в России больше всего должников по ЖКХ

Наибольшие проблемы с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства имеют многодетные семьи - таких 16,8 процента. Еще одна проблемная группа российского населения, имеющая сложности с оплатой услуг ЖКХ, как уточняет эксперт, это неполные семьи (таких 15,8 процента).
Российская газетавчера в 21:30

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Названы регионы с наибольшим числом должников по ЖКХ

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Долги по оплате коммуналки в РФ больше всего тревожат ставропольцев

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 22:43

СМИ назвали регионы России с самым большим числом должников по ЖКХ

RT на русском01:05

Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

Комсомольская правда00:48

Экономист назвал регионы с наибольшим числом должников по ЖКХ

URA.Ru00:31

Где в России больше всего должников по ЖКХ

Российская газетавчера в 21:30
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