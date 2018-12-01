Армия и оружие

CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
Газета.Ru
02:05

Подробностей инцидента Ричардсон не привел. Ранее стало известно о смерти командующего Пятым флотом ВМС США.
Газета.Ru02:05

Подробнее о событии

Командующий Пятым Флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой

Эхо Москвы00:47

СМИ назвали причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

РБК00:13

Командующий Пятым флотом ВМС США добровольно ушел из жизни

Московский Комсомолец00:48

Причиной смерти командующего флотом ВМС США назвали суицид

Росбалтвчера в 23:46

CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Российская газетавчера в 23:29

CNN: командующий Пятым флотом ВМС США на Бахрейне совершил самоубийство

ТАССвчера в 23:18

Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США названо самоубийство

Говорит Москвавчера в 23:53
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Армия и оружие

Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Госиспытания новейшей пушки «Спрут-СДМ1» начнутся в следующем году

Государственные испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» с новым двигателем, бронированием и системой управления огнем начнутся в 2019 году.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

США решили направить свои военные корабли в Персидский залив

Уточняется, что визит американских военных кораблей в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Около 400 военных полицейских вернулись из Сирии в Чечню

В Чечню к месту постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи на территории Сирии.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

В Астраханской области по тревоге подняты «Искандеры-М»

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

В США назвали Су-57 слишком дорогим для России

Российские военные получат небольшое число истребителей пятого поколения Су-57, что может сделать самолет лишь звездой СМИ, но не сыграет никакой роли в военной стратегии Москвы.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

ВСУ повредили деревянный мост на КПП «Станица Луганская» — ЛНР

Представитель ЛНР в СЦКК сообщил о повреждении моста к КПП Станица Луганская.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход

Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Вертолеты Ми-28 и Ка-52 вооружат тяжелыми фугасными бомбами

Вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ), которые долгое время считались несовместимыми с этими судами.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Северная Осетия продолжит присвоение горным вершинам имен героев

Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Представители Минобороны РФ и Вьетнама обсудили безопасность в АТР

Стороны рассмотрели текущее состояние российско-вьетнамских отношений в военной области и перспективы их развития, обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Командующий Восточным военным округом открыл новый год в войсках

Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Домашний очаг: Минобороны установит причины аномальных эпидемий

Оружие гибридной войны В документе, с которым ознакомились "Известиям", сказано, что в очагах биологического заражения Минобороны будет совместно с ФСБ координировать действия различных органов власти.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Шойгу заявил о нарастании гонки вооружений в связи с планами США выйти из ДРСМД

"Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности", - заявил Шойгу, говоря об итогах сочинских совещаний.
Обновлено в 03:10
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